Папуашвили подпишет закон «об иноагентах» вместо Зурабишвили
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил на пресс-конференции о том, что сам подпишет проект закона «об иноагентах» вместо президента Саломе Зурабишвили.
«Закон (об иноагентах) вчера же отправили в администрацию президента. Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она (Зурабишвили) не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я», - сказал он.
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