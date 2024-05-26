Германский военный концерн загружен надолго

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил беспрецедентный заказ на сотни миллионов евро под изготовление снарядов для ПВО.

В компании сообщили, что заказчиком выступила «одна из стран Европы», но не уточняется, какая именно. Помимо снарядов ПВО заказано несколько сотен тысяч магазинов 35-мм, снарядов AHEAD для систем Skynex.

Такие системы есть и у Украины, и их преимущество - относительная дешевизна в сравнении с управляемыми ракетами. Кроме того, такие боеприпасы невозможно ликвидировать при помощи средств электронного противодействия.

Skynex - это система, основой которой является пушка. Она подходит для борьбы с воздушными целями с близкого расстояния.