Пашинян об инциденте с католикосом

«Когда вчера католикос всех армян подошел к месту государственного церемониального мероприятия, причем никакого приглашения не было, полицейские просто попытались выяснить, для чего он прибыл, чтобы продолжить препятствующие и провоцирующие действия, инициированные его политическими сторонниками и возглавляемым им движением, или с другой целью?» - спросил Пашинян, касаясь того, что накануне полицейские воспрепятствовали входу католикоса всех армян Гарегина II на территорию мемориального комплекса «Сардарапат».

«Когда были получены заверения, что визит носит лишь церемониальный характер, Гарегину II был обеспечен вход на территорию государственных церемониальных мероприятий Сардарапата», - заверил Пашинян.

По его словам, каждый гражданин Армении имеет право участвовать или не участвовать в любом движении. «Речь идет о следующем: цель – воспрепятствование проведению государственного церемониального мероприятия или нет? Вот и вся история», - заключил премьер-министр.