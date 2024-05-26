Сеть магазинов Kontakt, миссия которой – приносить радость, с новой услугой «доставка за 2 часа» начинает доставлять эту радость буквально к вашей двери.

Таким образом, вам больше не придется несколько дней ждать доставки заказанных вами онлайн смартфонов. В рамках этой беспрецедентной услуги сети любые смартфоны и классические кнопочные телефоны, заказанные онлайн, будут доставлены к вашей двери в течение 2 часов без какой-либо дополнительной оплаты. Кроме того, вместе со смартфонами вы сможете приобрести и другие цифровые товары, такие как умные часы, наушники, адаптер.

Да, вы правильно поняли! Вы можете стать владельцем смартфона, не приходя в магазин и не ожидая доставки заказа сутками. Если вы проживаете в городе Баку, то просто:

оформите и подтвердите заказ смартфона на сайте kontakt.az с 09:00 до 17:00 ;

; получите товар прямо у вашей двери в течение 2 часов с бесплатной доставкой.

Отметим, что при использовании этой услуги нет никаких ограничений при оплате платежа. Товар можно оплатить наличными, в рассрочку или такситными картами.

Более подробную информацию об этой уникальной услуге можно получить здесь.

Итак, не надо больше ждать. Смартфон вашей мечты и другие мелкие цифровые устройства находятся в 2 часах от вас! Обратный отсчет начат! 02:00... 01:59...01:58...