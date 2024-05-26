Боррель ищет Евросоюзу партнеров по всему миру

Евросоюз намерен создать сеть оборонных соглашений с третьими странами и призывает всех заинтересованных присоединяться к ней. Как передают зарубежные СМИ, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, открывая брюссельский Форум Шумана, посвященный вопросам безопасности.

"Количество угроз увеличивается. Мы должны расширять нашу систему сотрудничества, создавая новые партнерства по обороне и безопасности. Я только что подписал два новых - с Молдавией и Норвегией. Мы готовим еще шесть. И я приглашаю всех, кто заинтересован в развитии оборонного сотрудничества с нами, поскольку мы хотим создать сеть оборонного партнерства по всему миру", - заявил Боррель.