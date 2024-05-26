Макрон о французских войсках в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить план возможного размещения французских военных инструкторов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе, заявил он во время визита в Германию, передает агентство DPA.

По его словам, такой план может быть представлен во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нормандию по случаю высадки союзников во Второй мировой войне.

"Мы будем говорить очень точно в то время, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - подчеркнул Макрон и вспомнил о "нескоординированной и неудачной коммуникации" по этому вопросу ранее.

Таким образом он анонсировал визит президента Украины во Францию.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе приедет во Францию по случаю "Дня Д", принять его и тогда очень точно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся делать", - заверил президент Франции на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, все возможные варианты по поддержке Украины будут обсуждаться во время визита Зеленского в страну. Когда у него спросили о якобы скорой отправке военных инструкторов в Украину, Макрон ответил, что не "комментирует слухи" и осудил "нескоординированные и неудачные коммуникации".