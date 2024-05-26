Призыв Германии и Чехии: отказаться от нефти и газа из России
Германия и Чехия призывают Евросоюз создать рабочую группу высокого уровня, которая определит пути постепенного прекращения поставок газа, нефти и ядерных материалов из России, сообщило агентство Bloomberg.
Поставки российских энергоресурсов уже существенно сократились, но Берлин и Прага выступают за отказ от оставшихся 20% поставок.
Как отмечает Bloomberg, главы Минэнерго стран ЕС намерены встретиться в четверг, 30 мая, чтобы подвести итоги плана под названием REPowerEU. Этот план Еврокомиссии, предусматривающий отказ от энергоносителей из России, был представлен вскоре после начала российской военной операции на Украине.