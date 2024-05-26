Кобахидзе: План революции провалился

План устроить революцию в течение двух дней в Грузии на фоне падения курса лари провалился. Как передают грузинские СМИ, об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Грузинская оппозиция в последнее время активно заявляет о грядущем кризисе для грузинской экономики на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", против которого в стране проходят акции протеста с 15 апреля. Поводом для негативных прогнозов послужило обесценивание грузинского лари, а также резкое падение стоимости акций двух крупнейших банков Грузии – TBC и "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за день на 15 и 20% соответственно.

"Наблюдался такой процесс, было два дня, когда должен был упасть курс лари, должны были приехать европейские депутаты, министры иностранных дел, и в эти два дня должна была произойти революция, такой слабый был расчет. В конечном итоге этот план провалился. Иногда эти расчеты настолько слабы, что уже обречены на провал", - заявил Кобахидзе.