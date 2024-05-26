Продолжается проект Red Hearts по обеспечению индивидуальным жильем семей шехидов и ветеранов

Как уже сообщалось, в рамках проекта фонда Red Hearts «Наши герои, пишущие историю» реализуется проект по обеспечению индивидуальным жильем семей шехидов и ветеранов. В качестве продолжения проекта на днях собственнику был предоставлен частный жилой дом, построенный для семьи ветерана из Загатальского района. В полностью отремонтированном частном жилом доме, состоящем из 3 комнат созданы все условия для комфортного проживания семьи.

В церемонии вручения ключей от дома принял участие представитель фонда Юсиф Поладов. В своем выступлении он рассказал о работе, проделанной фондом в этом направлении. «Реализуются важные меры по усилению социальной защиты граждан, потерявших здоровье в боях за территориальную целостность Азербайджана и семей шехидов. И мы, как фонд Red Hearts, всегда стараемся в рамках собственных ресурсов поддерживать эту успешную политику государства в социальной сфере. Пожертвования, сделанные донорами в фонд, направляются на реализацию проектов в форме, соответствующей направлениям деятельности, одним из которых является обеспечение семей шехидов и ветеранов индивидуальным жильем».

Отметим, что в рамках проекта «Наши герои, пишущие историю» за счет пожертвований доноров в фонд в 2024 году семьям шехидов и ветеранов были построены и переданы 4 индивидуальных жилых дома. До конца года планируется сдать еще 7 домов. Напомним, что в течение 2023 года фонд обеспечил индивидуальным жильем 9 семей шехидов из Кюрдамирского, Масаллинского, Гусарского, Сальянского, Загатальского районов.

Фонд Red Hearts создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.