Блинкен посетит Молдову

Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Кишинев (столица Молдовы) в среду, 29 мая. Это станет первой остановкой его европейского турне, во время которого он будет пытаться укрепить западную поддержку Украины среди союзников по НАТО и соседних стран, пишет Reuters.

"Поездка ведущего американского дипломата происходит в то время, когда Украина пытается защититься от усиления российских атак на востоке страны, а президент Владимир Путин предупреждает, что разрешение Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России может спровоцировать глобальный конфликт", - отметили в издании.

Также во время визита Блинкен проведет встречу с президентом Майей Санду и другими высокопоставленными чиновниками в то время, когда американские чиновники говорят, что Молдова сталкивается с российскими "операциями влияния".