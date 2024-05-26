МВД заявило: Никакие полицейские не ходят по квартирам

В последние дни в социальных сетях распространяется информация о том, что в Баку группа лиц ходит по домам и выдает себя за сотрудников полиции с целью совершения краж.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, снимки сделаны в одной из зарубежных стран и не имеют отношения к Азербайджану.

"Со стороны МВД какая-либо информация в этом контексте не предоставлялась и не распространялась. Никаких обращений граждан в полицию в связи с подобным случаем в нашей стране не поступало", - добавили в ведомстве.