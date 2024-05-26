Банк ABB как надежный партнер для бизнеса предоставляет предпринимателям возможность получить кредит до 3 000 000 AZN через платформу ABB Business Internet Bank. Основное преимущество этого кредитного продукта заключается в быстром и удобном оформлении с минимальным набором требуемых документов. Предприниматели могут подать заявку, заполнив онлайн-форму, загрузив необходимые документы и заключив договор в цифровом формате. Средства становятся доступными для использования всего через два дня в полностью цифровом формате.

Сумма: до 3 000 000 AZN

Годовая процентная ставка: начиная с 10%

Срок: до 18 месяцев.

Все предприниматели, работающие по B2B-модели (business to business), предоставляющие товары или услуги бизнес-клиентам и осуществляющие расчеты в безналичной форме, могут воспользоваться этой возможностью.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.