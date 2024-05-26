Эрдоган: ООН, что толку от тебя?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США, страны Запада в соучастии в кровопролитии и «вампиризме Израиля» в секторе Газе, а ООН – в бездействии. С таким заявлением он выступил в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития, передают турецкие СМИ.

«Ни одно государство не будет в безопасности, пока Израиль не перейдет под контроль международного права и не будет считать себя связанным международным правом. Мир наблюдает за варварством вампира по имени Нетаньяху в прямом телеэфире. Израиль уничтожил человечество в Газе. Эй, американское государство, эта кровь также на ваших руках. Главы государств и правительств Европы, вы стали партнерами в этом вампиризме!» - сказал он.

Турецкий лидер заявил, что «в то время как в Газе гибнет человечество, в Европе гибнет демократия, свобода слова и права детей».

«Организация Объединенных Наций, что толку от тебя в XXI веке, если ты не можешь остановить геноцид, за которым в прямом эфире наблюдает все человечество? Если будущее мира зависит от пяти стран [членов Совбеза], зачем нужны эти огромные здания? ООН не может защитить даже свой собственный персонал. ООН мертва духом», - сказал Эрдоган, вновь призвав привлечь Израиль к ответственности за преступления перед человечностью, совершенные в Газе.