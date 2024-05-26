Скандал в Европарламенте: идут обыски

В офисах Европарламента проводят обыски из-за скандала вокруг новостного портала Voice of Europe, который заподозрен в распространении нарративов российской власти и получении финансирования от Москвы, пишет журнал Der Spiegel.

Издание утверждает, что обыски проходят в зданиях Европейского парламента в Брюсселе и Страсбурге в офисах некоего Гийома П., работающего на правого евродепутата из Нидерландов Марселя де Граафа. Сообщается, что ранее Гийом П. работал также на депутата Максимилиана Кра из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии».

«Считается, что Гийом П. сыграл определенную роль в деле, связанном с пропуском в парламент подозреваемого в шпионаже в пользу России, который был арестован в Польше», - пишет Der Spiegel.

Ранее другой сотрудник Кра - Цзянь Г. - был арестован в Германии по подозрению в шпионаже.