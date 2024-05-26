Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:15

Все зависит от того, что считать победой. Можно говорить о важности установления контроля над Рафахом, городе, в котором находятся огромные туннели, которые ХАМАС использует для контрабанды оружия, боеприпасов, ракет и транспортных средств. Вроде бы как победа. Но Израиль становится изгоем в мире, палестинский вопрос после многих лет забвения вернулся в международную повестку дня, об альянсе Израиля с умеренными арабскими режимами на ближайшее время можно забыть. И это уже вроде как поражение.

Более того, еврейскому государству не удалось достичь ни одной из заявленных им целей. ХАМАС не уничтожен, а те его «батальоны», об уничтожении которых объявляли израильские власти, в скором времени будут воссозданы, поскольку их инфраструктура, экономическая и организационная, осталась цела. И всех своих заложников еврейскому государству вернуть не удалось. Так что это? Чья победа? Да ничья. Пещерная и человеконенавистническая идеология ХАМАС вступила в противостояние с ультраконсервативной и супер ястребиной политикой части израильского руководства – и обе они показали полную импотенцию в вопросах строительства израильско-палестинского будущего после войны. Ужаснув искрами от этого столкновения окружающий мир. Теперь пришло время собирать камни, и процесс этот будет весьма болезненным для еврейского государства. И даже полный контроль над Рафахом его не облегчит. Поскольку теперь израильтянам придется жить в новой реальности, где из друзей и доброжелателей у него осталась «могучая кучка» США + несколько европейских стран, международного морального авторитета больше нет, да к тому же его враги, ХАМАС, «Хезболла» и прочие хуситы сформировали против него устойчивую коалицию. К действиям которых на глобальном Юге относятся вполне себе с симпатией. Но что еще более важно – руководство еврейского государства выбило козыри из рук тех в арабском и исламском мире, кто годами и, замечу, не без успеха, продвигал идею нормализации отношений с Израилем, и готовил к такому решению свои «улицы». Теперь эту работу придется начинать сначала, да еще и с гораздо худших исходных позиций.