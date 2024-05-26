Танки идут в тупик главная тема
Все зависит от того, что считать победой. Можно говорить о важности установления контроля над Рафахом, городе, в котором находятся огромные туннели, которые ХАМАС использует для контрабанды оружия, боеприпасов, ракет и транспортных средств. Вроде бы как победа.
Но Израиль становится изгоем в мире, палестинский вопрос после многих лет забвения вернулся в международную повестку дня, об альянсе Израиля с умеренными арабскими режимами на ближайшее время можно забыть. И это уже вроде как поражение.
Более того, еврейскому государству не удалось достичь ни одной из заявленных им целей. ХАМАС не уничтожен, а те его «батальоны», об уничтожении которых объявляли израильские власти, в скором времени будут воссозданы, поскольку их инфраструктура, экономическая и организационная, осталась цела. И всех своих заложников еврейскому государству вернуть не удалось. Так что это? Чья победа?
Да ничья. Пещерная и человеконенавистническая идеология ХАМАС вступила в противостояние с ультраконсервативной и супер ястребиной политикой части израильского руководства – и обе они показали полную импотенцию в вопросах строительства израильско-палестинского будущего после войны. Ужаснув искрами от этого столкновения окружающий мир.
Теперь пришло время собирать камни, и процесс этот будет весьма болезненным для еврейского государства. И даже полный контроль над Рафахом его не облегчит. Поскольку теперь израильтянам придется жить в новой реальности, где из друзей и доброжелателей у него осталась «могучая кучка» США + несколько европейских стран, международного морального авторитета больше нет, да к тому же его враги, ХАМАС, «Хезболла» и прочие хуситы сформировали против него устойчивую коалицию. К действиям которых на глобальном Юге относятся вполне себе с симпатией.
Но что еще более важно – руководство еврейского государства выбило козыри из рук тех в арабском и исламском мире, кто годами и, замечу, не без успеха, продвигал идею нормализации отношений с Израилем, и готовил к такому решению свои «улицы». Теперь эту работу придется начинать сначала, да еще и с гораздо худших исходных позиций.
Несколько лет назад израильское руководство поверило в то, что ХАМАС не будет использовать десятки миллионов катарских долларов, проходящих через еврейское государство, для подготовки к войне против него.
До этого верило в то, что может выиграть в ситуации «мы против всего мира». Сейчас верит в «полную победу над ХАМАС». За эти ошибки надо платить: прекратить войну в Газе и вывести оттуда израильские войска. Позволить Палестинской администрации играть роль в управлении Газой после вывода войск и оставить управление Газой им и их арабским партнерам. И принять переговоры о создании палестинского государства, даже если они окажутся несостоятельными, как и идея отдельного государства палестинцев вообще.
Да, эти шаги не принесут устойчивого мира. Да, в лучшем случае эти шаги могут восстановить реальность, с которой Израиль жил до 7 октября 2023 года, создадут паузу, которая должна быть использована еврейским государством в своих интересах.
Иначе война будет тянуться и тянуться, каждый день со все большими политическими потерями для израильтян. И нужно срочно менять к ней подходы, потому как только так можно превратить это поражение во что-то, напоминающее победу. Это сложно и болезненно, но по-другому никак.