Пока Совбез ООН «склоняет головы» в память об иранском президенте Ибрагиме Раиси, новые данные, содержащиеся в отчете той же ООН, свидетельствуют об ускоренном продвижении Ирана к ядерному оружию. Однако эта информация не получает распространения, потому что администрация Джо Байдена «хочет скрыть эту страшную правду от мира» в этот год выборов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание, которое получило доступ к свежему докладу Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ), указывает, что с февраля 2024 года Иран увеличил «запасы урана, близкого к оружейному» на 20,6 кг - до 142,1 кг. По оценке МАГАТЭ, этого будет достаточно для трех боеголовок, как только Иран завершит технологически несложный процесс обогащения уже имеющегося с 60% до 90%.

Вместе с тем в публикации подчеркивается, что речь идет лишь о запасах, которые сумело зафиксировать МАГАТЭ. В течение многих лет Тегеран успешно скрывал истинные объемы своих ядерных усилий, которых, как утверждают аятоллы, и вовсе нет. На этот обман велись не только эксперты МАГАТЭ, но и, например, экс-президент Барак Обама, инициировавший ядерную сделку в 2015 году, затем денонсированную Дональдом Трампом и вновь почти реанимированную Джо Байденом.

Казалось бы, на фоне резкого обострения ближневосточного конфликта, в котором Ирану принадлежит ключевая роль, в Белом доме должны стремиться, чтобы ответ МАГАТЭ получил широкий международный резонанс и стал способом давления на режим аятолл. Но администрация Байдена, как подчеркивает WSJ, «попросила европейских союзников избегать осуждения Ирана» и не выносить этот вопрос на обсуждение Совета МАГАТЭ, который соберется в июне.

В публикации указывается, что ядерный рывок Ирана стал настолько тревожным, что обеспокоил Францию и Великобританию, которые с энтузиазмом участвовали в продвижении ядерной сделки, инициированной Бараком Обамой. Но в Белом доме продолжают курс на «умиротворение» Ирана, предпочитая не порождать новые очаги напряженности в преддверии ноябрьских выборов.

«Но чего боятся США?» - задается вопросом редакция WSJ. Того, что Иран начнет вооружать ХАМАС и «Хезболлу» для совершения ударов по Израилю? Или примется вооружать боевиков-хуситов в Йемене, которые плевать хотели на конвенцию по свободе судоходства? Что Иран начнет отправлять ракеты и беспилотники в Россию для ударов по Украине? Или что Иран отзовет приказ своим шиитским прокси атаковать контингенты США в Сирии, Ираке и Иордании? Так Иран все это уже сделал вне зависимости от осуждения или неосуждения за ядерную программу.

Издание уверено, что в ноябре «проблема Ирана также не решится». Байден может проиграть или выиграть, но на Иран это не окажет никакого влияния. И следующая администрация – во главе с Байденом или с Трампом – унаследует еще более «осмелевший» Иран с еще большим запасом ядерного топлива.