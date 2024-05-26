Трамп ждет вердикта присяжных

BBC информирует, что слушания растянулись почти на полтора месяца. Для выяснения всех подробностей дела в суд были вызваны ключевые свидетели (в том числе сама Дэниелс), которых по очереди допрашивали как прокуроры, так и адвокаты экс-президента. Трамп также все время находился в зале.

В Нью-Йорке завершились слушания в рамках уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть от избирателей выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Судья пообещал дать присяжным последние инструкции в среду, после чего они должны отправиться обсуждать вердикт. Их задача в том, чтобы дать ответ на главный вопрос: удалось ли прокурорам доказать вину Трампа в фальсификации деловой документации перед выборами. Для обвинительного или оправдательного приговора необходим единогласный вердикт всей коллегии присяжных.

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялась выплата 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Обвинение утверждает, что Трамп сфальсифицировал документацию, когда возместил Коэну потраченные деньги, оформив это как оплату юридических услуг. Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, которая пыталась вымогать у него деньги, угрожая обнародовать якобы выдуманную ей историю. Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать.

Прокурор Джошуа Стейнгласс в ходе своего выступления возразил адвокатам экс-президента, что помимо показаний Майкла Коэна в деле существует «гора доказательств», подтверждающих вину Трампа. По словам Стейнгласса, утверждение защиты о том, что Коэну платили за юридические услуги, опровергаются документами, которые есть в деле. Он также отверг утверждения защиты о том, что Сторми Дэниелс лжет. По его словам, адвокаты бывшего президента «демонизировали» порноактрису. Трамп не стал бы платить 130 тысяч долларов «только за то, что сфотографировался с кем-то на поле для гольфа», добавил Стейнгласс.

«Вы видели массу доказательств того, что этот платеж был произведен из-за потенциальной обеспокоенности по поводу истории с Дэниелс в связи с выборами 2016 года», — сказал Стейнгласс, добавив, что обвинение доказало, что у Трампа было намерение совершить, помочь или скрыть нарушение законодательства.