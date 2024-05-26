Молдова в Евросоюз только с Приднестровьем

Западные партнеры руководства Молдовы не пойдут на присоединение республики к ЕС без Приднестровья, утверждает бывший премьер (2009-2013) Владимир Филат, возглавляющий Либерально-демократическую партию.

«Никто не пойдет таким путем. Я говорю и про ЕС, и про других западных партнеров, которые якобы пойдут по пути частичного присоединения Республики Молдова. Этот неурегулированный конфликт нужно урегулировать, а это ответственность в первую очередь Кишинева», - сказал Филат в эфире телеканала «Первый в Молдове».

Ранее посол ЕС в Молдовы Янис Мажейкс допустил вариант, при котором в ЕС сначала войдет контролируемая Кишиневом территория, а позже присоединится Приднестровье. При этом дипломат назвал такой вариант «нежелательным».