Египет Израилю: Ударим по Тель-Авиву

Египет угрожает Израилю ударом по Тель-Авиву и не только, пишет ливанский Al-Akhbar.

Трое египетских солдат рассказали газете, что Каир старается не втянуться в эскалацию по ряду причин, наиболее важной из которых является поддержание стабильности египетского государства.

Они также добавили, что Египет направил израильской стороне множество сообщений, в которых заявлялось, что его подталкивание к участию Египта в войне неприемлемо и ущерб, который будет нанесен Тель-Авиву, будет гораздо большим.

По словам военного чиновника, входившего в круг лиц, принимающих решения в Египте, Каир пытался запугать Тель-Авив, заявляя, что военная эскалация с египетской стороны будет равносильна «землетрясению внутри Израиля, учитывая, что оно не ограничится египетский фронтом, но послужит толчком атаковать Тель-Авив с других фронтов, которые Каир сейчас сдерживает». При этом поддержка ЕС и США Израилю не помогут.

Египетский военный источник сообщил Al-Akhbar, что меры безопасности, которые в настоящее время обсуждаются с израильской стороной, «сосредоточены на поиске механизма предотвращения перестрелок между израильскими силами и их египетскими коллегами на границе». Он добавил, что «Каир отверг предложение о том, чтобы египетские и израильские солдаты, находящиеся на КПП, были безоружными, - абсурдная вещь, которую Израиль также отверг».

При этом Египет вооружает свои силы и приводит их в состояние повышенной боевой готовности.