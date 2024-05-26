Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:46

Центр всей политической жизни в США сейчас находится в здании суда в Нижнем Манхэттене и вокруг него, где проходит уголовный процесс против бывшего президента Дональда Трампа. Вчера активисты кампании Джо Байдена впервые за семь недель процесса организовали у стен суда пресс-конференцию. До этого люди президента никак не комментировали проходящие там ожесточенные дебаты, перекрестные допросы свидетелей и прямые стычки между прокурорами и защитниками. Трампу доставались лишь мелкие колкости – то, что постоянно клюет носом на заседаниях и вообще, вместо того чтобы ездить по стране и агитировать за себя, часами проводит в суде.

Однако в рейтингах Трамп продолжает обходить Байдена. По последним опросам Marquette Law School, на стороне первого 51 процент избирателей, второго — 49. И такая ситуация заставляет команду президента занять более бойцовскую позицию. На пресс-конференции в Манхэттене солировал известнейший актер, звезда Голливуда Роберт де Ниро. «С Трампом это правительство будет сметено с земли, - говорит он. - Если Трамп вернется в Белый дом, вы сможете сказать гуд бай всем свободам, которые мы считали незыблемыми». Весь Голливуд поддерживает Джо Байдена. Не случайно он вместо того чтобы присутствовать на Мирной конференции по Украине в Швейцарии, направится в Лос-Анджелес, чтобы заручиться еще большей поддержкой со стороны тех, кто оказывает огромное влияние на умы и сердца соотечественников. Вместе с де Ниро у стен суда слово брали бывшие полицейские, которые грудью защищали здание Капитолия 6 января 2021 года, когда в него вторглись орды сторонников Трампа. «Трамп является авторитарным политиком, который служит лишь себе самому, - говорит Майкл Фаллоне, на которого напали бунтовщики. Бывший офицер полиции Гарри Дан возмущен тем, что его, как и других защитников Капитолия, Трамп продолжает называть «предателями».

Эти и другие полицейские чины будут агитировать голосовать за Байдена в шести колеблющихся штатах в преддверии первых дебатов между ним и Трампом, которые состоятся 27 июня в Атланте. Ну а что происходит в самом здании суда? Там во вторник состоялось заслушивание заключительных аргументов как прокуроров, так и защитников. После этого все было передано в руки 12 присяжных, которые будут решать, виновен ли Трамп или нет. Как мы уже сообщили, его обвиняют в том, что он дал взятку актрисе кино для взрослых Сторми Дэниэлс в размере 130 тысяч долларов и потом возместил в трехкратной цене услуги своего юриста Майкла Коэна, который передал деньги Дэниэлс. При этом само обвинение концентрируется вокруг того, что, во-первых, эта взятка была представлена как законные траты организации Трампа, а во-вторых, что он подрывал президентскую избирательную кампанию 2016 года тем, что закрывал рот Дэниэлс накануне выборов. Сам процесс в Америке назван «историческим» - впервые в истории страны уголовное обвинение предъявлено бывшему президенту США. Всех, конечно, интересует, чем же закончится процесс, который вышел на финальную дистанцию. Присяжные могут признать Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых бумаг и подрыве выборов, а это уголовные преступления в США.

Присяжные могут осудить Трампа по одним пунктам обвинения и оправдать по другим. Тут уже начинается бюрократическая схоластика, малопонятная рядовым американцам, когда на процессе рассматривают сотни инвойсов, расписок и чеков, при этом жюри будут склонны отделять те, что подписал лично Трамп от документов, подписанных его адвокатом Коэном. Присяжные могут полностью оправдать Трампа по всем пунктам обвинения. Наконец, еще один вариант исхода. Согласно закону, вердикт должны вынести единогласно все 12 членов жюри без каких-либо исключений. Если лишь один из них не сможет прийти к тем же заключениям, которые высказали 11 других, то тогда и само жюри и весь процесс окажется hung – в подвешенном состоянии. При таком исходе судья Хуан Мерчан будет вынужден начать весь процесс сначала, и вся история будет продолжаться до морковкина заговенья. Автору этих строк представляется, что именно на этот путь свернет «исторический процесс». Ну, а если допустить, что Трампа все-таки осудят? Каждый из 34 пунктов обвинения предполагает тюремный срок от одного года до четырех лет. Однако законы штата Нью-йорк допускают, что общий срок может сжаться. И тогда, если такое решение будет принято, Секретная служба, охраняющая президентов – как действующих, так и экс-лидеров, – вынуждена будет решать задачки, с которыми прежде никогда не сталкивалась. Где, например, будут располагаться агенты службы, если их клиента бросят за решетку? Как ему будут доставлять и проверять еду? И это лишь малая толика из проблем.