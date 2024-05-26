На могиле Пригожина установили памятник

На могиле погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост, сообщают российские СМИ.

Левый борт куртки Пригожина украшают три звезды героя России.

Памятник официально планируется открыть 1 июня, в день рождения Евгения Пригожина. Работа над обелиском и скульптурой, как сообщается, обошлась в 9-10 млн рублей и была согласована с семьёй Пригожина и его «товарищами по ЧВК».

На могиле погибшего в авиакатастрофе главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге установили памятник и скульптуру в полный рост, сообщают российские СМИ.Левый борт куртки Пригожина украшают три звезды героя России. Памятник официально планируется открыть 1 июня, в день рождения Евгения Пригожина. Работа над обелиском и скульптурой, как сообщается, обошлась в 9-10 млн рублей и была согласована с семьёй Пригожина и его «товарищами по ЧВК».