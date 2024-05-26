«Пошлые речи»: грузинскому депутату не дали выступить на русском

Оппозиционный депутат Теона Акубардия сегодня попыталась выступить в парламенте Грузии на русском языке, пояснив, что считает его более понятным для правящей партии, которая, по ее словам, «стоит на службе Кремля». Об этом пишет портал «Новости-Грузия».

В это время в парламенте обсуждался закон «об офшорах», который отменяет налоги на эвакуацию активов в Грузию.

Спикер парламента Шалва Папуашвили прервал выступление, заявив, что демарш Акубардия - это «предвыборный ритуальный танец», «пошлые речи» и «вульгарное поведение».