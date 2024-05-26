Госдеп готовит ответ Грузии

США проводят комплексную оценку событий, связанных с принятием Грузией закона об «иноагентах». Должна быть переоценена необходимость предоставления как финансовой поддержки страны, так и реализации более жестких правил визового режима в отношении отдельных граждан Грузии, заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Обсуждается прекращение предоставления Грузии помощи в размере 390 миллионов долларов. Эта помощь была направлена на поддержку обороны страны, проекты экономического развития, развитие институтов и гражданского общества.

«Мы должны переоценить все это, если грузинское правительство теперь будет рассматривать Соединенные Штаты и других западных партнеров не как партнеров, а как врагов», - заявил представитель Госдепа.