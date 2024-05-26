Украина получит снаряды в ближайшие дни

Киев получит первую партию боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, уже в июне.

«Первые десятки тысяч 155-миллиметровых боеприпасов будут поставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни», — сказал премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В феврале этого года президент Чехии Петр Павел заявил о возможности приобрести для Украины 800 тыс. снарядов в третьих странах, если будет собрана необходимая сумма на их покупку. К инициативе Праги присоединились 15 стран ЕС и НАТО, выделивших на закупки боеприпасов 1,6 млрд евро.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что до конца года Украина получит полмиллиона снарядов в рамках чешской инициативы.