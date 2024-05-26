Хейли встретилась с Галантом и Ганцем

Министр обороны Йоав Галант встретился с бывшим посланником США в ООН Никки Хейли в Тель-Авиве, чтобы обсудить связи между Израилем и США перед лицом иранских угроз. Об этом глава ведомства написал в соцсети Х.

«ХАМАС и «Хезболла» не только атакуют Израиль, они атакуют наши общие ценности и образ жизни», - пишет Галант.

Хейли также встретилась с министром военного кабинета Бенни Ганцем, в офисе которого говорится, что они обсудили боевые действия в Рафахе и право Израиля сражаться везде, где это необходимо, чтобы устранить угрозу со стороны ХАМАС.