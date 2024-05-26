В Израиле заявили, как долго продлится война

Боевые действия в секторе Газа могут продолжиться до конца 2024 года. Так считает глава совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби.

«Бои в Газе продлятся еще как минимум семь месяцев», - приводит его слова телеканал i24.

Он также сообщил, что в настоящее время Израиль контролирует 75% Филадельфийского коридора - полосы земли протяженностью 14 км, служащей буферной зоной на границе между Египтом и Газой.

«Я верю, что со временем Израиль будет контролировать весь коридор. Вместе с египтянами мы должны предотвратить контрабанду оружия», - цитируют Ханегби западные СМИ.