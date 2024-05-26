Евросоюз хочет ускориться с Украиной

Власти ЕС хотят начать переговоры о вступлении Украины в сообщество до того, как 1 июля председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.

По его словам, председательствующая в органе Бельгия намерена начать эти переговоры на уровне министров по делам ЕС на Совете ЕС по общим вопросам 25 июня. Отмечается, что уже в среду представители стран - участниц блока обсудят руководство Еврокомиссии по будущим переговорам с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества.

По данным издания, хотя Украина уже реализовала часть мер, рекомендуемых в последнем докладе Еврокомиссии (ЕК) по Украине, в том числе реформы по защите этнических и языковых меньшинств, этот вопрос по-прежнему остается "чувствительным вопросом" для Венгрии. По оценкам неназванного высокопоставленного чиновника, мало кто в ЕС хочет дождаться еще одного доклада ЕК с подтверждением прогресса Украины, опасаясь, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства, венгерский политик Оливер Варгейи, может задержать начало переговоров.