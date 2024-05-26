Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:27

Россия неожиданно меняет риторику в отношении властей Армении и главы правительства Никола Пашиняна. Если еще несколько недель назад из Москвы звучали сообщения, что Армения может «исчезнуть с карты» и политическая карьера Пашиняна и даже его физическое существование под вопросом, то сейчас российские эксперты, а вслед за ними и официальные лица говорят о том, что позиции Пашиняна достаточно прочны. И отмечают: продолжающиеся акции протеста оппозиции по его отстранению от власти не принесут результата. Haqqin.az ранее представлял сводку материалов двух крупных центральных российских изданий – газет «Известия» и «Коммерсант» о политических процессах в Армении. Обе публикации содержали мнения российских экспертов о том, что Пашинян удивил всех и продемонстрировал «удивительную политическую живучесть».

После ноября 2020 года все протестные движения, инициированные оппозицией с целью отстранения его от власти, оказались безрезультатными, и теперь движение, возглавляемое пастором Багратом Галстаняном, постигла та же участь. В российских экспертных кругах признают, что в Армении слабая оппозиция, а Пашинян, как и предполагалось, далеко не слабая политическая фигура, обладающая «сильным актерским мастерством и талантом к политическим манипуляциям». На фоне этих комментариев член Совета Федерации России Владимир Джабаров также прокомментировал процессы, происходящие в Армении. Джабаров заявил, что Россия заинтересована в сохранении стабильности в Армении и готова работать «с любой властью». «Пока мы видим, что Пашинян сохранил власть и после выборов, и после Второй Карабахской войны. У него достаточно прочные позиции», - заявил российский сенатор. По словам Джабарова, «Россия всегда говорит, что мы — естественные союзники Армении, и надеемся, что останемся ими и в будущем».

Российский журналист и политолог Тимур Шафир тоже уверен, что участники массовых акций протеста в Ереване с высокой долей вероятности не добьются своего главного требования - отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Эксперт признал, что беспорядки действительно могут спровоцировать временную дестабилизацию, но дальше дело не зайдет. «Громкие заявления и экспрессивные формы протеста — визитная карточка армянской внутренней политики», - напомнил Шафир. «Важно помнить, что за Пашиняном стоит большинство избирателей и элит, что делает его позиции достаточно крепкими, чтобы выдержать текущую волну недовольства», — считает политолог. А прокремлевский телеграм-канал «Товарищ генерал» пишет, что «Москве в настоящий момент невыгодна смена власти в Армении»: «Во-первых, оппозиционное движение ни разу не озвучивало прорусские или антизападные лозунги. Во-вторых, Галстанян как единый кандидат от оппозиции готов работать с любыми силами, в том числе и с Национально-демократическим полюсом (НДП). А последний, как известно, не питает особой любви к России и настаивает на углублении отношений с Западом. В-третьих, Никол Пашинян уже давно понятен Москве, чего не скажешь про Баграта Галстаняна. Любая политическая турбулентность влечет за собой активность тех сил, которые оппонируют России на Южном Кавказе». Если в политических кругах, близких к власти, звучат мнения о том, что Пашинян является фигурой, обладающей реальной политической властью, приемлемой и разумной для России, в эфире российского телеканала «Царьград», ведущего имперскую пропаганду, выражается разочарование неспособностью Москвы добиться смены власти в Армении. Политический обозреватель телеканала Андрей Перла, комментируя ситуацию в Армении, указал, что у России нет планов воздействия на происходящее. «В том-то и беда, что Россия, насколько я могу судить, не имеет сегодня ни экспертизы происходящего в Армении, ни планов воздействия на ситуацию. По-хорошему нам нужен в Армении персонаж вроде Иванишвили в Грузии. То есть достаточно влиятельный человек, которому выгодно тесное сотрудничество с Россией. И который готов опереться на сограждан, которым это сотрудничество также нужно», — высказал мнение эксперт.

Кроме того, заметил он, в России живет почти столько же армян, сколько в самой Армении, и эти люди поддерживают связь с родиной, формируя очень богатую и потенциально политически сильную диаспору. «Чуть ли не половина армян в Армении имеет российские паспорта. Где российская партия в Армении? Кто ее лидеры? Нет таких. Российские армяне аполитичны. А наиболее активные политически армяне очень хотят, чтобы Россия им помогла, но даром. Просто так», — добавил Перла. По его словам, фактически приходится констатировать, что Россия в дипломатическом русле по армянскому вопросу не имеет какого-либо влияния. «Происходящее в Армении обнажает нищету, несформированность, убожество российской политики на этом направлении. Если там в итоге все сложится хорошо, то есть Армения останется в зоне нашего влияния, то не потому, что Россия правильно себя ведет, а лишь по воле случая. По словам моих собеседников в Армении, архиепископ Баграт и сам не знает, с какой программой рвется к власти. И это означает, что, если даже он каким-то чудом снесет Пашиняна, России легче с Арменией не станет», – сказал Перла.