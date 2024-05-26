Американцы решили помочь Кубе
США анонсировали регуляторные изменения, призванные усилить поддержку кубинского народа и независимых частных предпринимателей страны.
США предпринимают данные шаги на фоне социально-экономического кризиса на Кубе, включая острую нехватку продовольствия, топлива, электричества и медикаментов.
Изменения позволят увеличить американскую финансовую поддержку малому частному бизнесу на Кубе, улучшить качество интернет-услуг на острове и расширить доступ к финансовым услугам.
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новое разрешение позволяет независимым предпринимателям частного сектора Кубы открывать банковские счета в США и получать удаленный доступ к ним, в том числе через американские платежные онлайн-платформы.
Напомним, что кубинские предприниматели получили возможность создавать малые и средние частные предприятия в 2021 году. По последним данным, в стране зарегистрировано более 11 тысяч частных предприятий.