Генштаб ВСУ назвал самый напряженный участок фронта
Наиболее напряженной для украинских военных остается ситуация в районе населенного пункта Покровск, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в телеграм-канале.
Покровск — крупный транспортный узел на западе Донбасса.
«Как и за прошедшие сутки, самой напряженной ситуация остается на покровском направлении», — сообщили в Генштабе.
Украинское командование отметило, что с наибольшей интенсивностью бои проходят рядом с селом Новоселовка Первая.
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