Грузинские депутаты преодолели еще одно вето Зурабишвили

Депутаты парламента Грузии проголосовали за преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон, освобождающий от налогов компании при переводе активов из офшорных зон в Грузию. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Против вето президента проголосовали 64 депутата при кворуме в 50. После этого депутаты проголосовали за изначальную редакцию закона, которую поддержали 83 депутата при кворуме в 76.

Изменения в налоговом кодексе парламент Грузии принял в третьем чтении 19 апреля. Позже президент наложила вето на закон. Согласно поправкам, при передаче активов производства, зарегистрированного в стране со льготным налогообложением, до 1 января 2028 года полученная прибыль освобождается от налогов. Также не подлежит налогообложению ввоз в Грузию активов и товаров из офшорных зон. Они также освобождаются до 1 января 2030 года от налога на имущество.

По заявлениям правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", цель закона - стимулировать ввоз в Грузию зарегистрированных за рубежом активов. При этом оппозиция и президент полагают, что этим законом готовится почва для вывода из офшоров активов основателя правящей партии миллиардера Бидзины Иванишвили в случае наложения на него западных санкций из-за принятого в Грузии закона об "иноагентах".