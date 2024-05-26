С миллиардера Ахмедова сняли санкции

Суд Европейского союза в Люксембурге аннулировал решение Совета ЕС ввести санкции против российского миллиардера Фархада Ахмедова в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Помимо этого, суд в среду, 29 мая, отменил решения Совета ЕС о продлении этих ограничительных мер вплоть до 13 марта 2023 года. Между тем уже в сентябре 2023 года Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении Ахмедова.

«Фархад Ахмедов - российский бизнесмен, деятельность которого связана с энергетическим сектором и российской местной политикой. Он основал компанию Tansley Trading, которая поставляла оборудование российским газодобывающим компаниям, стал миноритарным акционером нефтегазовой компании Nortgas в Сибири, а также председателем совета директоров Bechtel Energy. Он близок к Кремлю и является ведущим бизнесменом, участвующим в секторах экономики, которые обеспечивают значительный доход правительству Российской Федерации», - сказано в официальном журнале ЕС, опубликованном в тот день.