Россиян готовят к терактам в поездах

Глава МЧС России Александр Куренков, выступая на Форуме социальной рекламы, рассказал, какие места лучше выбирать, путешествуя поездом, чтобы не пострадать при теракте.

По словам министра, которые приводит «Комсомольская правда», во время взрыва в поезде лучше находиться в середине или конце состава.

По мнению Куренкова, взрыв обычно происходит в головном вагоне, после чего поезд начинает «складываться». «Вагон будет собираться, то есть он будет сдавливаться на той скорости, которая будет развита, и вагоны будут догонять следующие», — пояснил глава МЧС России.