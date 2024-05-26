28 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нанесение украинской армией ударов по российской территории отвечает международному праву, если удары «наносятся пропорционально». При этом он подчеркнул, что каждая страна-поставщик самостоятельно должна определять, разрешать Киеву использовать оружие против целей в России или нет.

Десять западных стран дали свое согласие на то, чтобы Украина могла бить их оружием по военным объектам на территории России. Инициативу поддержали Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

*** 17:06



Украина может нанести удар по России с помощью оружия, переданного Финляндией. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Uusi Suomi.

По ее словам, страна, ведущая оборонительную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны", - заявила Валтонен.