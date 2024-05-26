В Украине задержали диверсанта ФСБ

СБУ задержала диверсанта ФСБ РФ, поджегшего электроподстанции в Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.

Им оказался гражданин одной из стран Восточной Европы, проживающий в Украине и сотрудничающий с российской разведкой. По данным следствия, в апреле мужчина вылил 5 канистр с бензином на технологическое оборудование двух электроподстанций в Одессе, в результате чего начался пожар.

Восемь населенных пунктов в регионе оказались без электричества. Злоумышленник также в преступном мире имеет статус «смотрящего» в двух приграничных городах вблизи Украины.

Преступнику, взятого под стражу, в условиях военного положения грозит пожизненное заключение.