Глава ЛДПР: «Карабах – это Азербайджан!»

«Хочу обратиться ко всем, кто живет с Азербайджаном в сердце, в душе, в сознании. Азербайджан прошел очень тяжелые годы в своем развитии. Ведомый национальным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым, Азербайджан достиг впечатляющих результатов под руководством президента Ильхама Алиева. Он доказал, что достоин имени и памяти своего великого отца», – сказал Л.Слуцкий.

Политик подчеркнул, что «Азербайджан под руководством президента Ильхама Гейдаровича Алиева сумел решить вопрос возвращения Карабаха. Сегодня предстоит очень многое сделать и обустроить эти территории заново. Сегодня Россию и Азербайджан связывают сотни значимых инфраструктурных проектов. И парламентская дипломатия здесь тоже не на последнем месте. Карабах – это Азербайджан!» – завершил свою речь российский политик.