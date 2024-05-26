Китайцы построят порт Анаклия в Грузии

Речь идет, по словам министра, о компаниях China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур), у которых есть два субподрядчика – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International.

Ранее сообщалось, что во второй этап конкурса перешли швейцарско-люксембургский и китайско-сингапурский консорциумы. Официально решение о выборе инвестора будет оформлено в ближайшие дни.

Основным инвестором (51%) при строительстве глубоководного порта Анаклия, как сообщали в грузинском правительстве, будет государство. У китайского консорциума будет доля в 49%.

«Эхо Кавказа» напоминает, что в 2017 году порт Анаклия начал строить консорциум, который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC. Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд c выводом на грузооборот с 14 млн тонн к 2030 году. Через полгода после начала работ по углублению акватории проект был заморожен. Главу наблюдательного совета консорциума Мамуку Хазарадзе, сейчас он лидер оппозиционной партии «Лело», тогда же обвинили в отмывании денег в связи с транзакцией TBC банка десятилетней давности. В январе 2020 года власти разорвали контракт с «Консорциумом развития Анаклия», ссылаясь на то, что инвестор не смог выполнить финансовые обязательства.