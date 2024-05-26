Суд принял решение по Стрелкову

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор одному из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорю Стрелкову (Гиркину), осужденному на четыре года колонии общего режима по уголовному делу о призывах к экстремистской деятельности.

"Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в определении судебной коллегии, оглашенном в среду.

Защита просила отменить приговор как незаконный и необоснованный. Адвокат Александр Молохов, защищающий Стрелкова, ранее указывал, что, по мнению защиты, "показания свидетелей, специалистов и экспертов в приговоре искажены до неузнаваемости", а "доводы защиты полностью проигнорированы".

Гособвинение настаивало на законности приговора и просило оставить его без изменений.

После решения апелляционной инстанции вынесенный Стрелкову приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Заседание, как и процесс в первой инстанции, прошло в закрытом от слушателей режиме.

Стрелков лично участвовал в слушании.

Его защита заявила, что будет обжаловать приговор в кассационной инстанции.

Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

Ему также было запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Претензии к Стрелкову, как стало известно в начале следствия, возникли из-за его двух постов в Telegram. Вину он не признал.

Стрелков был задержан 21 июля 2023 года и с санкции суда помещен под арест. В настоящее он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.