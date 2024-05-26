Армянские депутаты поругались из-за манатов и рублей

Депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и оппозиции вступили в словесную перепалку в парламенте во время обсуждения исполнения госбюджета Армении за 2023 год.

Согласно сообщению армянских СМИ, все началось с вопроса депутата от оппозиционного блока «Айастан» Тадевоса Аветисяна, который спросил у заместителя главы МВД Арпине Саркисян, получают ли бойцы отряда особого назначения полиции премии за их действия против протестующих.

«Сообщите, пожалуйста, какие премии они получают за такие действия, и в какой валюте - драмах или манатах?» - поинтересовался Аветисян.

Вопрос вызвал бурную реакцию и спор с депутатами от правящей партии. «Сколько миллионов рублей вам прислали, и сколько из них вы потратили?» – ответил один из депутатов от «ГД».