Россия хочет заморозить войну в Украине

Армия России пытается захватить как можно больше территории Украины до прибытия западного оружия, чтобы склонить Запад к заморозке по линии фронта, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Bloomberg.

По его словам, американское оружие уже начало поступать на поле боя, но потребуются недели, чтобы достичь критических объемов.

«На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т. д. Они попытаются надавить на линию фронта, чтобы продвинуться вперед.

И тогда они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию согласится на заморозку конфликта, чтоб остановиться там, где они находятся», - заявил Подоляк, добавив, что считает остановку войны по линии фронта неприемлемым условием.

По его словам, Киеву для защиты линии фронта требуется как минимум 60 западных истребителей, а оптимально было бы получить 100-120 боевых самолетов.