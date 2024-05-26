В Иране хотят совершенно честные выборы

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди-Азад заявил, что он создал оперативную группу (штаб) для предотвращения фальсификации результатов голосования во время предстоящих внеочередных президентских выборов, передает агентство Mehr.

Он сообщил, что будут созданы комитеты для "выявления случаев фальсификации выборов в киберпространстве".

Досрочные президентские выборы необходимы в соответствии со статьей 131 Конституции Ирана, которая предусматривает, что новый президент должен быть избран всенародным голосованием в течение максимум 50 дней со дня смерти или утраты трудоспособности президента, пишет СМИ.

Напомним, что вертолет, в котором находились президент Ирана Ибрагим Раиси, глава МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан и еще ряд должностных лиц, потерпел крушение в горной местности недалеко от иранского региона Варзакан 19 мая, все находившиеся на борту погибли.