Все больше украинских заключенных хотят на фронт

Количество желающих присоединиться к Вооруженным силам среди украинских заключенных растет. Об этом в интервью СМИ рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, которая курирует систему уголовно-исполнительной службы.

По ее словам, сейчас от осужденных, готовых вступить в ряды ВСУ, получено уже более 4000 заявлений.

"Я прогнозирую, что будет где-то 4,5 тысячи. По крайней мере, когда мы делали опрос в апреле, желающих было именно столько. Правда, часть этих людей не проходят по статьям Уголовного кодекса или по состоянию здоровья - они не смогут воспользоваться этой возможностью", - отметила Высоцкая.

Она подчеркнула, что есть часть людей, которые ранее не планировали, но сейчас видят, что это все реально, - и тоже изъявляют желание идти в ряды ВСУ.

"Всего же у нас более 26 тысяч осужденных. Но их всех нельзя считать резервом, поскольку по этому закону в ВСУ можно присоединиться только по желанию. Мобилизационный потенциал составляют и 50 тысяч человек, которые уже отбыли наказание. Ранее в законе было ограничение по их мобилизации - теперь эту устаревшую советскую норму убрали", - пояснила чиновник.