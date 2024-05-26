В Иране исключили взрыв вертолета Раиси
Версия о крушении вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси из-за взрыва в результате диверсии исключена, говорится во втором отчете Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.
Судя по расстоянию между обломками и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности.
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