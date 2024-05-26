Саакашвили бьет в набат: Грузинский город собираются отдать китайцам

Грузинский курортный город Анаклия вместе американским военным учебным центром Вазиани готовятся «передать китайцам», написал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

«Это самый большой геополитический провал для Грузии и гигантский шаг к дистанцированию от Запада. Китайцы и русские сегодня одинаковые, и их введение в стратегические активы - смертельный провал», - написал Саакашвили.

По информации министра экономики Грузии Левана Давиташвили, инвесторами порта Анаклия станут China Communications Construction Company Limited (Китай) и China Harbour Investment (Сингапур), у которых есть два субподрядчика – China Road and Bridge Corporation и Qingdao Port International.

Как сообщила бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели,

Китайский консорциум, который, предположительно, станет инвестором порта Анаклия, находится под санкциями США. Кроме того, по словам Хидашели, компания была внесена в черный список Всемирного банка в 2009-2017 годах.

«Плановые решения являются прерогативой властей Грузии, но хорошо известно, что Китай уже давно стремится оказать влияние на крупные зарубежные инфраструктурные проекты. Черное море остается районом стратегического значения для НАТО», - написал по этому поводу редактор Европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк в соцсети Х.