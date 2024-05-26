Галстанян нашел новый способ свергнуть Пашиняна

Лидер протестующих в Армении Баграт Галстанян призвал своих сторонников завтра в 10:30 по местному времени заезжать на автомобилях на площадь Республики в центре Еревана. Он напомнил, что в 11:00 должно начаться заседание правительства.

«Призываю завтра в 10 всем прийти на площадь! Кто на машине, кто пешком - не важно. Давайте соберемся все там и не дадим предателю прийти на заседание!

Нужно проводить такие акции, а не просто перекрывать улицы. Нужно перекрывать путь предателям на их рабочие места», - сказал Галстанян.