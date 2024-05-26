Отдел информации 20:38

В мире продолжают оживленно обсуждать потенциальные последствия гибели президента Ирана Ибрагима Раиси для региона и Ближнего Востока в целом. Так, известный израильский востоковед, научный сотрудник Центра стратегических исследований Бегина-Садата при университете Бар-Илан профессор Мордехай Кейдар в статье, опубликованной в газете «The Jerusalem Post», рассказал о том, как именно гибель Раиси, вызванная загадочным крушением вертолета, может повлиять на отношения между Азербайджаном и Арменией.

«Смерть Раиси – это не пустяк, а, скорее, поворот в геополитическом и геостратегическом мире шиитского ислама, который может повлиять на многие политические процессы, продвигаемые Ираном, - пишет Кейдар. - Вопрос заключается в том, как внезапная смерть президента Ирана может повлиять на отношения между Баку и Ереваном». Израильский востоковед напоминает, что Армения, разочаровавшись после Второй Карабахской войны в России, начала искать новых покровителей, в числе которых была и Исламская Республика Иран, которой выгодны региональные конфликты, поскольку с их помощью Тегерану удается проникать в местную политику и привлекать под свои знамена «агентов исламской революционной идеологии». Кроме того, по словам Кейдара, Иран имеет явный интерес к региону Южного Кавказа, и в этом плане его поддержка Армении вполне объяснима. Израильский востоковед пишет, что в период президентства Раиси Иран использовал свои связи и усилия для обострения азербайджано-армянского конфликта на обоих фронтах. На азербайджанской стороне Тегеран активировал проиранское шиитское ополчение, которое возглавлял ныне покойный командующий силами «Кудс» генерал Касем Сулеймани, а также активистов организации «Хусейнюн», живущих на территории Азербайджана. Кейдар отмечает, что, в отличие от большинства иранских прокси, занимающихся организацией кровавых терактов, члены «Хусейнюн» используют подрывные методы работы, действуя, главным образом, в криминальном поле, в частности организовывая контрабанду наркотиков.

А вот с армянской стороны иранцы работают над ослаблением легитимности премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который проводит политику примирения и стремится стабилизировать отношения с Азербайджаном. «Есть подозрения, что иранцы используют Армянскую православную церковь для разжигания в стране религиозных и национальных чувств и усиления голосов, призывающих к полной аннексии Нагорного Карабаха, - пишет далее Мордехай Кейдар. – Армянская церковь публично выступает против решений кабинета Пашиняна и самостоятельно планирует антиправительственные марши. Кроме того, послом Ирана в Армении является бывший посол Тегерана в Сирии, что само по себе доказывает интерес Исламской Республики к Армении. Следует учесть, что иранскими послами в Сирии и Ливане традиционно назначаются бывшие высокопоставленные офицеры сил «Кудс», чья роль заключается в защите интересов Тегерана за рубежом». По словам Кейдара, иранцы «не сидели сложа руки, наблюдая за своими эмиссарами на Южном Кавказе, а вступили в новую геополитическую игру, созданную украинско-российской войной». «После вторжения на территорию Украины, против России были введены западные санкции, которые не позволяли ей закупать оружие в количествах, необходимых для продолжения войны, - пишет Кейдар. - Иранцы осознали возможность заработать на этом и в полной мере воспользовались ею…». Как пишет израильский востоковед, к этому бизнесу был причастен также армянский миллиардер Рубен Варданян, содержащийся на данный момент под стражей в Баку. Кейдар, в частности, утверждает, что администрация покойного Ибрагима Раиси отправляла в Россию оружие, в том числе беспилотники-камикадзе, непосредственно через Армению.

В свою очередь, Рубен Варданян, который, по словам Кейдара, никогда не скрывал намерений прийти к власти в Армении, поддерживал оппозиционные Пашиняну националистические круги в Армении и лично участвовал в налаживании отношений между иранцами и русскими. «Варданян является сторонником жесткой линии и выступает против мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, - пишет Мордехай Кейдар. – В результате, ему были предъявлены обвинения не только в финансировании терроризма и незаконном пересечении международных границ, но и в противодействии мирному процессу, поскольку Варданян часто подстрекал к насилию против Азербайджана». «Когда между Арменией и Азербайджаном возникают рецидивы насилия, Тегеран является их основным бенефициаром, поскольку Иран – это единственное «окно в мир» для заблокированной с трех сторон Армении, - считает Кейдар. – Однако в мирное время Армения в Иране не нуждается, поскольку может торговать через Турцию, Азербайджан и Грузию. Именно поэтому Исламская Республика заинтересована в сохранении конфликта, чтобы держать Армению под контролем. И в этом иранцам помог Рубен Варданян, один из лидеров сепаратистского режима самораспущенной «НКР», блокировавшей достижение мира между Арменией и Азербайджаном, ну и, конечно же, Владимир Путин, который и в обходе санкций, и в доступе к иранским БПЛА выиграл от трехсторонних отношений между Варданяном, Москвой и Тегераном».