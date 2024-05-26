Хуситы подняли ставки

Хуситы атаковали сразу шесть судов в Красном, Аравийском и Средиземном морях. По словам представителя радикалов, три балкера - LAAX, MOREA, Sealady - были обстреляны в Красном море, балкер Alba и контейнеровоз Maersk Hartford в Аравийском море, нефтяной танкер MINERVA ANTONIA в Средиземном море.

Боевики использовали противокорабельные баллистические ракеты и БПЛА-камикадзе.

Информацию о повреждении подтвердил лишь экипаж судна LAAX. В балкер попали сразу три противокорабельные баллистические ракеты. При ударе никто не пострадал. По информации СМИ, экипаж корабля указал ложный пункт назначения - иранский порт Бендер-Хомейни, чтобы обмануть хуситов.

В реальности LAAX направлялся в один из портов ОАЭ. Примечательно, что нефтяной танкер MINERVA ANTONIA отключил транспондер перед заходом в порт израильского г. Хайфа, надеясь таким образом ввести в заблуждение боевиков.

Центральное командование ВС США заявило, что военные уничтожили пять БПЛА-камикадзе, запущенных боевиками в направлении кораблей в Красном море.