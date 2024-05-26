НАТО может назначить спецпредставителя по Украине

НАТО изучает возможность назначить своего специального представителя по Украине. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге для журналистов.

По ее словам, на июльском саммите НАТО в Вашингтоне будет рассмотрен вопрос о том, "нужно ли назначить своего рода представителя, который будет помогать руководить разнообразными усилиями" в рамках НАТО с целью поддержки Украины. Как пояснила Смит, рассматривается возможность назначения на эту должность гражданского лица.

Смит также отметила, что в заявлении по итогам саммита будут содержаться "новые формулировки" касательно возможного членства Украины в альянсе. "Они будут не совсем такими, как в прошлом году, но это требует дополнительного согласования. Обсуждаются некоторые очень важные и полезные идеи, ряд интересных предложений", - подчеркнула постпред США. При этом она подтвердила, что "приглашение [Украины в НАТО] не будет стоять на повестке дня, это маловероятно".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью британскому журналу The Economist, что у стран альянса нет понимания, когда Украина сможет вступить в блок. По его словам, Украина должна соответствовать техническим стандартам НАТО и повысить свою "операционную совместимость" с альянсом.