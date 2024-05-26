ОАО «Азеришыг» продолжает масштабные работы по обновлению электрической сети в южном регионе наряду с многими другими регионами страны и освобожденными территориями.

Согласно утвержденному в начале года инвестиционному плану, в районах, находящихся в зоне ответственности Южного регионального управления по энергообеспечению и продаже, в настоящее время реконструируется электрическая сеть, построенная в середине прошлого века и давно исчерпавшая свой срок эксплуатации.

В очередном репортаже пресс-службы ОАО «Азеришыг» говорится, что работы по обновлению электрической сети продолжаются в селах Гюнешли и Ахтахана Джалилабадского района. В селе Зербиали этого же района работы уже подходят к завершению. В этих селах устанавливаются новые столбы на линии напряжением 0,4 и 10 кВ, прокладываются самоизолированные провода (СИП), старые силовые центры заменяются новыми комплектными трансформаторными пунктами (КТП).

Электрическая сеть обновляется и в центральной части города Билясувар, а также в селах Аскерабад и Ашагы Джурели, и в четырех селах Масаллинского района — Шарафа, Агакишибейли, Бабасер и Кехне Алвади. В одном из крупнейших сел этого района — Эркиван — также начались работы по реконструкции.

В селе Шиякеран Астаринского района, где проживает 1200 абонентов, полностью обновляются электрические линии и столбы напряжением 0,4 и 10 кВ. Кроме того, реконструируются электросети сел Чайоба Астаринского района и сел Зевне и Зювюдж Лерикского района. Электрическая сеть села Перимбел Ярдымлинского района уже полностью реконструирована, и жители обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.

Реконструкционные работы нацелены не только на обеспечение абонентов стабильной и бесперебойной электроэнергией, но и на минимизацию потерь.