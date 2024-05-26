США официально подтвердили участие в саммите по Украине

США будут принимать участие в июньском мирном саммите по Украине в Швейцарии, сообщила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. Правительство США принимает в этом участие. И мы будем представлены в этом будущем саммите", - подчеркнула она.

На вопрос о том, будет ли присутствовать президент США Джо Байден на саммите, Жан-Пьер отметила, что более конкретной информации сейчас нет.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик же сообщил, что организация также примет участие в саммите, но в каком формате – неизвестно.

26 мая Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что представители США примут участие в саммите по Украине в Швейцарии.

В начале мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. В общей сложности — 160 делегаций из 120 стран. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить свою формулу мира и ожидает ее поддержки мировым сообществом.